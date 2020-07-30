Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»

30 Июль 2020 2020-07-30T12:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что лидер клуба «Локомотив» Алексей Миранчук по уровню мастерства готов перейти в команды топ-лиг Европы.

«Если брать саму игру – предпосылки есть. Голы, передачи, действия – все на уровне. Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное. Для нас же в сборной важно, чтобы наши футболисты играли в сильных клубах – в топ-командах в России, в сильных лигах. Недели три назад, когда опять пошли разговоры о переходах, мы говорили с Алексеем. Я попросил его, чтобы все это статьи, новости и инсайды не отвлекали от главного. Судя по голам и игре, разговор бы правильным и вовремя», - рассказал Станислав Черчесов в интервью kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU