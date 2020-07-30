Интернет-омбудсмен высказался о продвижении «цветных» и ЛГБТ-блогеров в соцсетях

30 Июль 2020 2020-07-30T12:57:13+03:00

Дмитрий Мариничев считает, когда соцсети начинают диктовать миру свое видение, то это добром не кончится

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Социальные сети на деле не только отражают те движения, что происходят в обществе, но и пытаются на них влиять. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Пример - протесты против расизма в США, после которых пользователи Сети, включая мировых знаменитостей, стали писать посты с поддержкой активистов. В ответ на это Instagram решил поддержать "цветных" блогеров, подняв их странички вверх. Также выделили блогеров, поддерживающих ЛГБТ.

Вышло, что эти группы получили привилегии, а другие чувствуют дискриминацию, тем более с девизами "лидеров списка" в обществе есть много несогласных.

- За сервисами стоят люди. И у каждого человека есть своя стереотипность мышления, свое воспитание, своя парадигма взгляда на мир. И когда в данном случае владельцы сервиса, условно, коммерческой компании, начинают трактовать миру свое видение и свое позиционирование, не считаясь с общественным мнением, это, конечно, до добра не доведет,- уверен Дмитрий Мариничев.

Он считает, что такая позиция создает напряженность, тогда как сейчас наоборот соцсети могли бы стать площадкой, где меньше конфликтов и есть уважение к разным мнениям.

Конфликт с соцсетях приобретает уже иные формы, например, финансово страдают крупные компании - бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU