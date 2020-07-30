2020-07-30T13:00:12+03:00
Политика

Спикер Рады уверен, что Украина вернет Донбасс, но не в ближайшее время

Дмитрий Разумков заявил, что невозможно реинтегрировать территории через неделю или через месяц
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спикер Рады уверен, что Украина вернет Донбасс, но не в ближайшее времяСпикер Рады уверен, что Украина вернет Донбасс, но не в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что Украина вернет Донбасс, однако отметил, что в ближайшее время реинтегрировать территории невозможно.

«Уверен в этом. Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно» - сказал политик в интервью изданию «Факты».

При этом Разумков подчеркнул, что украинцы «должны делать все, чтобы рано или поздно Украина смогла мирно существовать в тех же границах, что и до 2014 года». При этом многое, по его словам, зависит от иностранных партнеров.

Напомним, ранее контактной группы удалось согласовать меры по прекращению огня в Донбассе, которые начали действовать с 27 июля. Однако уже на следующий день Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со своей стороны незалежная «будет делать все для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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