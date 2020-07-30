2020-07-30T13:21:49+03:00
Спорт

В МОК сомневаются в проведении тестовых соревнований к зимней Олимпиаде в Пекине

Ранее в Китае отказались от всех спортивных мероприятий в 2020 году, за исключением подготовки к зимним Олимпийским играм
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за коронавируса уже отложили летнюю Олимпиаду в Токио, теперь под вопросам и зимняяИз-за коронавируса уже отложили летнюю Олимпиаду в Токио, теперь под вопросам и зимняяФото: REUTERS
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Международный Олимпийский Комитет (МОК) поставил под вопрос возможность проведения тестовых соревнований к Олимпиаде в Пекине-2022. Подготовка была запланирована на 2020 год, и власти Китая, когда вводили запрет на все массовые спортивные мероприятия из-за коронавиурса, сделали исключение как раз для тестовых соревнований. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России

- Влияние COVID-19 и связанные с ним ограничения на перемещение граждан между странами, карантинные меры и новые визовые требования могут создать вызовы для международных экспертов, официальных лиц и спортсменов во время зимнего сезона-2020/21, - сообщил глава глава координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч - младший.

Что касается Летней Олимпиады, то она должна была состояться в 2020 году в Японии, ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Как показал опрос, больше половины жителей страны, выступают за повторный перенос или даже отмену соревнований, намеченных на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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