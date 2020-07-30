Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ

30 Июль 2020 2020-07-30T12:57:40+03:00

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Число фейковых сообщений в интернете значительно выросло за время пандемии существенно выросло, и с начала года удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Кроме того, сообщается, что более 40 процентов ущерба от коррупции в стране возместить не удается, хотя за полгода этот показатель улучшился на 12 процентов

ИСТОЧНИК KP.RU