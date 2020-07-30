Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ

30 Июль 2020 2020-07-30T13:32:18+03:00

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Число фейковых сообщений в интернете значительно выросло за время пандемии существенно выросло, и с начала года заблокировано уже свыше 4 тысяч сайтов, удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети интернет… В целях блокировки недостоверной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования», - сообщил на коллегии первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, уточнив, что за аналогичный период годом ранее было только шесть таких обращений в надзорное ведомство.

Кроме того, в Генпрокуратуре рассказали, что более 40 процентов ущерба от коррупции в стране возместить не удается, хотя за полгода этот показатель улучшился на 12 процентов.

Напомним, в период пандемии Следственный комитет пресекал распространение множество фейковой информации о продаже средств индивидуальной защиты, в том числе тех, которые Китай передал России в качестве гуманитарной помощи

ИСТОЧНИК KP.RU