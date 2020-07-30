2020-07-30T13:32:40+03:00
В мире

Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Он просит разрешить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Павел ДуровПавел ДуровФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров от слов в отношении технологического гиганта Apple перешел к делу. Ранее, он выступал к критикой в адрес американской компании, которая создала такие условия, что молодые талантливые программисты просто не имеют возможности реализовать свои стартапы.

Теперь он обратился в Еврокомиссию. Как сообщает газета Financial Times, Павел Дуров считает, что Apple нарушает правила конкуренции. Речь о магазине приложений App Store. Он требует разрешить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store.

В Конгрессе США проходят слушания по делу о возможном нарушении антимонопольного закона. К трибунам пригласили глав компаний Amazon, Apple, Facebook и Google. Им предстоит доказать, что они не злоупотребляют своим положением монополистов на рынке.

Генеральный директор Apple Тим Кук ответиn на вопрос, одобряет ли Apple определенных разработчиков в своем App Store, сообщает CNN. Дуров ранее говорил, что владельцы программ обязаны отдавать компании 30 процентов заработка только за то, чтобы иметь право размещаться на площадке компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай направит в Россию военных для участия в международных армейских играх «АрМИ»
Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии
Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ
Интернет-омбудсмен высказался о продвижении «цветных» и ЛГБТ-блогеров в соцсетях
В МОК сомневаются в проведении тестовых соревнований к зимней Олимпиаде в Пекине
Спикер Рады уверен, что Украина вернет Донбасс, но не в ближайшее время
Украина собирается добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян
Минздрав предупредил об изменении порядка медосмотра водителей
В российских колониях самой читаемой книгой стала "Мастер и Маргарита"
Жена Энди Картрайта рассказала полиции, зачем расчленила тело рэпера
В Турции допустили введение «радикальных» ограничений из-за коронавируса
Ученые опровергли информацию о чрезмерной опасности ультрафиолетового излучения
Премию RT для военкоров получили журналисты из России, Индии и Сирии
В России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом
Из-за отпусков возможна новая вспышка коронавируса, считают врачи
Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая
Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
США регистрируют смерть от коронавируса каждую минуту
Совбез Белоруссии сообщил, что задержанные россияне дают показания
Магаданская область получит дополнительно 95 млн рублей на ремонт дорог
Эксперт рассказал, какие напитки лучше всего утоляют жажду
Тысячи детей суррогатных матерей «застряли» в России
Россияне потратили пособия на детей для погашения микрозаймов
В Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота за госизмену