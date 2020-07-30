2020-07-30T13:18:17+03:00
Политика

Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии

По словам Пескова, чем меньше военных США в Европе, тем там спокойнее
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чем меньше американских военных в Европе, тем там спокойнее. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вывод части контингента США из Германии, отметив, что на европейской территории после окончания «холодной войны» нет никаких очевидных опасностей и угроз.

«Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны", собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос является внутреннее дело США и двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином, и Москва не собираемся вмешиваться в решение этих проблем.

Напомним, после того как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о планах сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. Позже в Пентагоне сообщили вывести 11,9 тысяч солдат.

В ФРГ несколько раз призвали США не выводить войска из страны. После заявлений американского лидера о выводе войск немецкий министр иностранных дел назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными». В то же время глава Польши Анджей Дуда заявил о своей цели оставить в Европе американские военных. Тем временем постпред России в Вене Михаил Ульянов считает, что Германия ничего не потеряет, а только выиграет, при выводе части контингента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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