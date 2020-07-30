2020-07-30T15:10:56+03:00
Происшествия

Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта

Но наркотиков, по словам близких людей, музыкант никогда не принимал [видео]
Елена АКИМОВА
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В Санкт-Петербурге умер рэпер Энди Картрайт.В Санкт-Петербурге умер рэпер Энди Картрайт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Близкий друг погибшего Александр Зиганшин с болью вспоминает о погибшем рэпере Энди Картрайте. Говорит, что парень жил обычной жизнью. Да, были проблемы с алкоголем, но наркотиками не "баловался".

- Он был добрый человек, очень добрый, мухи не обидел. Никаких наркотиков, - рассказал телеканалу "360" Зиганшин.

Особенно парень отметил супругу репера, назвав ее "вполне адекватной девушкой". Хотя по версии полиции, именно она расчленила тело умершего исполнителя.

Соседи пары уверяют, что никогда не слышали скандалов и считали супругов вполне обычной семьей, никаких проблем соседям муж и жена не доставляли.

Еще один знакомый исполнителя, создатель и ведущий Versus Battle Алексей Тимарцев, более известный как «Ресторатор», подтвердил, что рэпер имел проблемы с алкоголем, но при этом профессионально работал с текстами.

- Он был очень крутым челом. Как на баттлах, так и в рэпе он показывал себя качественно. Фантастически профессионально работал с текстом, — сказал Пятому каналу Александр Тимарцев.

По словам Тимарцева, рэпер иногда уходил в запои.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге погиб андеграунд-рэп-исполнитель Энди Картрайт.

Смерть исполнителя потрясла даже полицейских. Предположительно, мужчина скончался от наркотиков, а после супруга Энди Картрайта расчленила тело. Женщина уверяет, что мужчина умер дома, рядом с телом находился шпиц.

Тогда она решила заявить знакомым, что рэпер пропал, а сама принялась прятать тело. Расчленив его на куски, она спрятала пакеты в холодильник. И только спустя четыре дня позвонила адвокату, что посоветоваться. Правозащитник обратился в полицию.

Друг рэпера Энди Картрайта: «Добрый человек был, единственная проблема с алкоголем была».

ИСТОЧНИК KP.RU

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