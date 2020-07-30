Соседи убитого рэпера Энди Картрайта слышали детский крик накануне его гибели

30 Июль 2020 2020-07-30T14:17:51+03:00

Соседи рэпера Versus Battle Энди Картрайта, тело которого расчленила жена, слышали детский крик накануне его гибели. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Соседи рэпера Versus Battle Энди Картрайта, тело которого расчленила жена, слышали детский крик накануне его гибели. По версии жены артиста, четыре дня назад она обнаружила его мертвым в квартире. Рядом лежал шпиц. Женщина решила скрыть ото всех причину гибели мужа, говорит, из-за любви к мужу.

В ее голове созрел план - расчленить мужчину, а потом заявить, что супруг пропал. Совершить задуманное она не смогла до конца и рассказала обо всем знакомому юристу, дальше поступил сигнал в полицию.

С соседями семья практически не общалась. Мало кто из обитателей дома 134 по Невскому проспекту знал в лицо рэпера, его жену и двухлетнего ребенка.

Как раз четыре дня назад одна из соседок услышала странный детский крик из той самой квартиры, где 30 июля нашли тело Энди Картрайта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793481" frameborder="0"></iframe> Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

- Я во дворе была, когда услышала детский крик. Обратила внимание, потому что это был именно вопль, не похожий на обычную детскую истерику. Я остановилась, прислушалась. Готова была вызывать полицию, но этот крик резко прекратился,- рассказала соседка.

Все четыре дня, что тело было в квартире, здесь же продолжали жить его супруга Марина и их совместный двухлетний ребенок.

Полиция проверит версию женщины, судмедэксперты определят, от чего именно умер рэпер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793481" frameborder="0"></iframe> Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

ИСТОЧНИК KP.RU