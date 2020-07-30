2020-07-30T14:32:38+03:00
Общество

Вторая попытка: Михаила Ефремова доставили в суд на первое заседание по делу о смертельном ДТП

Заседание должно было состояться 29 июля, но его перенесли из-за неявки адвокатов артиста
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы под конвоем судебных приставов. Об этом сообщает корреспондент kp.ru, находящийся у здания суда. В зал заседаний журналистов не пускают, оно будет проходить в закрытом режиме.

В четверг 30 июля должно состояться первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Накануне заседание отменили из-за неявки адвокатов артиста.

Актер 29 июля впервые ответит на вопросы в присутствии потерпевшей стороны, родственников Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии на Садовом кольце. Напомним, внедорожник Ефремова вылетел на встречку, где столкнулся с фургоном Захарова. Артист не пострадал, а Захаров на следующий день скончался в больнице. Экспертиза показала, что за руль актер сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Он просил прощения у семьи погибшего, и через адвокатов предлагал оказать им материальную помощь, объяснял, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". От денег они отказались и настаивают на максимальном наказании для актера.

Вскоре появилась информация, что Михаил Ефремов не признает вину, мол в ДТП участвовала только его машина.

Ефремов зашёл в суд под крики «Невиновен!» и «Свободу Ефремову!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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