Главы Facebook, Google, Apple ответили на обвинения об «уничтожении» конкурентов и узурпации интернета

30 Июль 2020 2020-07-30T14:22:03+03:00

Палата представителей США шесть часов допрашивала глав IT-гигантов по делу о препятствии конкуренции и цензуре

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После года расследований Конгресс США обвиняет Facebook, Apple, Google и Amazon по нескольким статьям, речь идет об использовании доминирующего положения на рынке, злоупотреблением неконкурентных практик и цензурой, а также узурпации интернета.

«Платформы с удовольствием используют свою власть, выбирая победителей и неудачников. Шантажируют мелкий бизнес и обогащают себя, уничтожая конкурентов. Их способность диктовать условия, менять целые сектора экономики, наводить страх представляет власть частного правительства», - заявил председатель комитета по демократической политике Дэвид Чичиллине.

Главы IT-гигантов были вынуждены выступить в антимонопольном подкомитете юридического комитета Палаты представителей. В итоге глав Amazon, Apple, Facebook и Google, Джеффа Безоса, Тима Кука, Марка Цукерберга и Сундара Пичаи шесть часов допрашивали по видеосвязи конгрессмены.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил о своей «сильной вере в свободу слова», однако отметил серьезную обеспокоенность «некоторыми псевдолиберальными силами в стране, которые выступают против свободы выражения». «Я думаю, это одна из фундаментальных традиций нашей страны, и наша компания сделает все, чтобы защитить глас народа», - заявил он

ИСТОЧНИК KP.RU