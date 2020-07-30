2020-07-30T15:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

Эксперт рассказала, как ведут себя в организме обе инфекции
Анна НИКОЛАЕВА
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В этом году в нашу страну придут штаммы гриппа, от которых россиян не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие годыВ этом году в нашу страну придут штаммы гриппа, от которых россиян не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие годыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году в нашу страну придут штаммы гриппа, от которых россиян не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие годы, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поэтому стоит задача иммунизировать не менее 60% граждан, а среди групп риска — порядка 75%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцинация начнется в сентябре.

Между тем по стране продолжает гулять коронавирус, и к осени прогнозируется возможный подъем заболеваемости. Что, если человек не успеет привиться от гриппа, который тоже начнет набирать силу в осенне-зимний сезон? В ситуации разбирался сайт kp.ru.

В ходе нынешней эпидемии уже были зафиксированы случаи, когда у одного и того же пациента диагностировали и COVID-19, и грипп, напоминают вирусологи.

Оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, но грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры, рассказала журналистам руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По словам эксперта, при сочетанной инфекции увеличивается длительность заболевания. Также болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Биологи поясняют, что коронавирусы и грипп это абсолютно разные типы вирусов с непохожей эволюцией. Летальность от COVID-19 в среднем в 8 — 10 раз выше, чем от гриппа.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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Пока эксперты не считают, что инфекция станет опаснее, чем прежде, но советуют ни в коем случае не пренебрегать вакцинацией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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