В трех российских регионах задержали пять боевиков
В трех российских регионов задержали пять членов террористического сообщества, которые ранее отбывали наказание в Калмыкии. Об этом сообщил Следственный Комитет России.
Как сообщается в пресс-релизе СК, боевиков задержали в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии после проведенных обысков.
«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. задержаны пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ "ИК-2" УФСИН России по Республике Калмыкия», - сообщили следователи.
Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем».
Напомним, днем ранее, 29 июля, ФСБ задержала террористов, выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства российских военных и правоохранителей. Силовики сообщили, что задержанные причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».*
* запрещена на территории РФ
Задержаны еще 5 участников террористического сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU