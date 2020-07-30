"Это потрясающее качество!". Плющенко сравнил Трусову с идущим в атаку зверем

30 Июль 2020 2020-07-30T14:37:27+03:00

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Юная звездная фигуристка Александра в грядущем сезоне будет выступать под началом нового наставника - Евгения Плющенко. И совместный труд спортсмена и тренера уже проходит на позитивной ноте. Евгений Плющенко заявил, что доволен тем, как выкладывается на тренировках фигуристка.

- Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф. Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперед. У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица, - заявил в интервью "Матч ТВ!" для фильма «Александра Трусова. В четыре оборота!» Евгений Плющенко.

Напомним, что фигуристка Александра Трусова приняла решение перейти к Евгению Плющенко весной 2020 года. До этого она работала у Этери Тутберидзе в "Хрустальном". И под ее началом Трусова выиграла два раза чемпионат мира среди юниоров.

А после того - осенью 2019 года победила на двух этапах серии Гран-При среди взрослых, став третьей в финале. Она была бронзовым призером и на чемпионате России 2020. Документальный фильм «Александра Трусова. В четыре оборота!» выйдет в эфир телеканала "Матч ТВ" 4 августа и начнется в 11:10 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU