2020-07-30T15:23:01+03:00
Политика

Леонид Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу

Ранее этот пост покинул Леонид Кучма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид КравчукЛеонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию на востоке незалежной – этот пост ранее покинул второй украинский лидер Леонид Кучма, который пере своим уходом отметил, что за последние время работа контактной группы значительно продвинулась.

О своем согласии Кравчук заявил после визита в офис действующего президента Украины Владимира Зеленского, при этом отметив свою готовность сделать все для ускорения мира в Донбассе

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», - сообщил экс-президент в своем видеообращении, обнародованном телеканала "Украина-24".

Напомним, ранее контактной группы удалось согласовать меры по прекращению огня в Донбассе, которые начали действовать с 27 июля. Однако уже на через день наблюдатели ОБСЕ сообщили 111 нарушений «режима тишины». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со своей стороны незалежная «будет делать все для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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