2020-07-30T14:48:59+03:00
Общество

Путин поручил привлечь военных к ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском

Он заявил, что территорию нужно срочно изолировать
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин потребовал срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском.

В четверг 30 июля он провел совещание по экологическим проблемам, где обсудили ситуацию в иркутском городе. Хипредприятие "Усольехимпром" построено было еще в советские годы, до 70-х годов считалось градообразующим. Но в 2010 году завод встал. Отходы так и остались в подземных резервуарах, бывший цех ртутного электролиза внесен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, объекты предприятия в аварийном состоянии. Глава региона попросил федеральной поддержки для решения проблемы.

- Необходимо срочно изолировать территорию и выставить охрану из росгвардейцев, для ликвидации загрязнения привлечь военных,- сказал Владимир Путин.

Он раскритиковал власти региона за то, что десятилетиями замалчивали проблему вместо того, чтобы ее решать. Президент потребовал ему доложить план восстановительных работ.

Ученые подсчитали, что загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека, он теряет от 2 до 10 лет.

Путин собрал совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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