2020-07-30T14:58:47+03:00
Общество

В стандарт школьной формы хотят включить бомберы и худи

В Минпромторге в ноябре утвердят национальный стандарт школьной формы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Окончательное слово даже после утверждения стандарта - за школойОкончательное слово даже после утверждения стандарта - за школойФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Гардероб современного школьника в России уже осенью 2020 года может расшириться. Помимо костюмов-троек, бабочек, блузочек, в "моду" войдут бомберы и худи. Такие элементы гардероба станут стандартном школьной формы, если в Минпромторге в итоге утвердят перечень.

Изначально предполагалось, что стандарт разрабатывается для пиджаков, жакетов, сарафанов, брюк. Причем, большее внимание уделяли не фасону, а качеству ткани, воздухопроницаемости и гигроскопичности.

- Популярные у подростков свитшоты, худи и бомберы, толстовки вошли в предварительный стандарт для учащихся, разработанный по поручению Минпромторга,- сообщают "Известия".

Уже известно, какие требования предъявляют к таким вещам. Например, они должны впитывать влагу, удерживать форму после стирок.

Но даже после того, как в Минпромторге определятся со стандартом, каждая школа получит право самостоятельно определять, в чем дети будут ходить. Стандарт станет рекомендацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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