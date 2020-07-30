В стандарт школьной формы хотят включить бомберы и худи
Гардероб современного школьника в России уже осенью 2020 года может расшириться. Помимо костюмов-троек, бабочек, блузочек, в "моду" войдут бомберы и худи. Такие элементы гардероба станут стандартном школьной формы, если в Минпромторге в итоге утвердят перечень.
Изначально предполагалось, что стандарт разрабатывается для пиджаков, жакетов, сарафанов, брюк. Причем, большее внимание уделяли не фасону, а качеству ткани, воздухопроницаемости и гигроскопичности.
- Популярные у подростков свитшоты, худи и бомберы, толстовки вошли в предварительный стандарт для учащихся, разработанный по поручению Минпромторга,- сообщают "Известия".
Уже известно, какие требования предъявляют к таким вещам. Например, они должны впитывать влагу, удерживать форму после стирок.
Но даже после того, как в Минпромторге определятся со стандартом, каждая школа получит право самостоятельно определять, в чем дети будут ходить. Стандарт станет рекомендацией.
ИСТОЧНИК KP.RU