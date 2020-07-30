2020-07-30T15:19:41+03:00
В мире

США запустили самый большой в мире марсоход для поиска жизни на Красной планете

Носитель Atlas V стартовал во Флориде [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
США запустили самый большой в мире марсоходСША запустили самый большой в мире марсоходФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В четверг, 30 июля, США запустили к Марсу ракета-носитель Atlas V с самым большим в мире марсоходом Perseverance («Настойчивость») и вертолетом Ingenuity («Изобретательность»). Они отправились для поисков следов жизни на Красной планете. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«КП» ведет прямую онлайн-трансляцию запуска аппарата Perseverance, который должен сесть на «Красной планете» в феврале 2021 года.

Носитель Atlas V стартовал во Флориде с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по московскому времени).

Планы у NASA действительно грандиозные - в 2024 году отправить астронавта на Луну, а в 2030 - на Марс. Perseverance стал уже пятым американским марсоходом, который США отправляет на изучение Красной планеты.

Пятый марсоход стал самым большим в мире. Perseverance весит 1025 килограммов, а его длина и ширина составляют 3 и 2,7 метра, соответственно.

На аппарате установлен бур для отбора проб из марсианской почвы для поиска признаков микробной жизни, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, а также ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ и рентгеновский спектрометр с тепловизором.

Свои поиски он будет осуществлять при помощи роботизированной руки, а специалисты NASA смогут увидеть весь процесс при помощи видеокамеры.

Специальный аппарат MOXI, которым оснащен марсоход, попытается вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Ракета-носитель Аtlas V стартовала во Флориде с исследовательским ровером Рerseverance.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта
США запустили самый большой в мире марсоход для поиска жизни на Красной планете
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Дзюбу лучшим игроком сезона
Черчесов: «Неправильно закрывать всю команду на карантин при паре положительных тестов на Covid-19»
В стандарт школьной формы хотят включить бомберы и худи
Плющенко рассказал о своей схожести с Трусовой
Путин поручил привлечь военных к ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском
"Это потрясающее качество!". Плющенко сравнил Трусову с идущим в атаку зверем
Леонид Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу
В трех российских регионах задержали пять боевиков
Можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно
Женское облысение и другая форма гипертонии: Доктор Мясников назвал медицинские отличия разных рас
Трусова сказала, почему Плющенко может научить ее стабильным четверным прыжкам
Главы Facebook, Google, Apple ответили на обвинения об «уничтожении» конкурентов и узурпации интернета
Соседи убитого рэпера Энди Картрайта слышали детский крик накануне его гибели
Вторая попытка: Михаила Ефремова доставили в суд на первое заседание по делу о смертельном ДТП
Китай направит в Россию военных для участия в международных армейских играх «АрМИ»
Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии
Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ
Интернет-омбудсмен высказался о продвижении «цветных» и ЛГБТ-блогеров в соцсетях