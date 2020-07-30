2020-07-30T15:27:37+03:00
Общество

Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям

В эфире Радио "Комсомольская правда" главред канала «RT» поделилась мнением о людях, желающих испытать вакцину до того, как она будет одобрена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маргарита СимоньянМаргарита СимоньянФото: Олег УКЛАДОВ
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Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян вместе с Тиной Кандалаки обсудила на Радио "Комсомольская правда" ситуацию с вакцинами от коронавируса и слухи, которые рождаются вокруг этого процесса мировой гонки вакцин.

Препарата для выработки иммунитета пока нет, тем более не начато массовое производство. Есть единичные экземпляры - они для исследования на добровольцах.

- Во-первых, вакцина есть. И об этом широко известно. Всем известно, что наша вакцина уже прошла первые испытания,- сказала Маргарита Симоньян в эфире Радио "Комсомольская правда". - Я знаю, что, действительно, есть некоторые отчаянные люди, которые не входили в группу добровольцев, но испробовали эту вакцину на себе... Это все-таки такой аттракцион спорной смелости.

Пока препарат на испытаниях еще не известно обо всех побочных эффектах. Но когда вакцину одобрят, Маргарита Симоньян будет в числе тех, кто пойдет на вакцинацию. Напомним, процедура добровольная.

- Я это буду все равно делать с опаской. Потому что свежая вакцина, свежая прививка, даже когда она уже прошла первые клинические испытания, мы не знаем, чем она может обернуться через год, два, три года. Ну, здесь нужно взвешивать риски, как и вообще всегда с прививками,- добавила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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