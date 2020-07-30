«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России

30 Июль 2020 2020-07-30T15:33:20+03:00

По мнению Симоньян, для того чтобы победить в войне, первым делом нужно захватывать почту и телеграф, а наши «захвачены давным-давно». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Изменить размер текста: A A

В мире идет гибридная информационная война, в которой Россия пока, к сожалению, проигрывает. Такое мнение во время беседы с Тиной Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда» выразила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

- Думаю, уже никто не отрицает тот факт, что весь цивилизованный мир погрузился в гибридную войну. Тебе не кажется, что мир идет катится к войне, где все против всех?, - спросила у журналистки Тина Канделаки.

- Мир не катится к войне, а уже находится в ней. Она другая, она принесла ее зачинщикам победы во множестве стран уже, и давно. Победами можно назвать ситуации от Косово до Армении. Мы в этой войне проигрываем, - отметила Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что речь идет не только о протестах из-за социальной несправедливости – такие акции являются уже частным проявлением и «маленькой битвой». По мнению медиаменеджера, для того чтобы победить в войне, первым делом нужно захватывать почту и телеграф, а наши «захвачены давным-давно».

- Мы не имеем ни малейшего представления о безопасности своего информационного пространства и о том, как его обезопасить. Занимающиеся этим люди у нас ничего в этом не понимают и искренне верят, что все отлично. Такого бардака, как у нас, нет нигде в мире. И это ведь мы – государство, которое привыкло, что у нас все строго. Во всем так называемом западном мире нас именуют диктатурой. Но такого бардака на самом деле нет нигде, - объяснила свою точку зрения Маргарита Симоньян.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Маргарита Симоньян — Тине Канделаки: «Мы ведем войну. Наши почта и телеграф захвачены уже давно»

На радио «Комсомольская правда» две главные медиа-брюнетки России обсудили мужчин — от Зеленского и Лукашенко до Фургала и Навального. Ну, и про гибридную войну с прививками от коронавируса тоже поговорили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU