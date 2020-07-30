В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA

30 Июль 2020 2020-07-30T15:56:07+03:00

Его обвинили в подстрекательстве прокурора к злоупотреблению должностными полномочиями

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В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает в Twitter издания Sky News.

Джанни Инфантино обвиняют в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. По данным местных СМИ, уголовное дело также возбудили против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда, вместе с которым президент FIFA устраивал некие секретные встречи с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером.

Джанни Инфантино стал президентом Международной федерации футбола зимой 2016 года, сменив на данной должности Йозефа Блаттера, ушедшего с поста из-за неоднократных коррупционных скандалов в организации. Так, в 2017 году швейцарские правоохранители расследовали 25 дел о коррупции в FIFA.

ИСТОЧНИК KP.RU