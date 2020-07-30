В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках

30 Июль 2020 2020-07-30T16:01:04+03:00

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С начала введения в Москве перчаточно-масочного режима в общественном транспорте города регулярно проходят рейды. Специалисты выявляют пассажиров без индивидуальных средств защиты, просят их надеть или приобрести маски и перчатки, в случае необходимости штрафуют нарушителей.

При этом в последнюю неделю контроль на общественном транспорте усилился, поскольку пассажиры в какой-то момент начали чаще нарушать введенный режим.

«За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Такие нововведения дали первые результаты. Число пассажиров в масках и перчатках в городском транспорте за неделю увеличилось на 10%.

Добавим, что проверки в транспорте проводятся выборочно. Контролеры могут подойти к пассажирам в вестибюлях или в вагонах метро. Также рейды осуществляются на всех типах наземного общественного транспорта. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов и проверяют более 100 станций метро и 3800 средств наземного транспорта.

В первую очередь, контролеры информируют о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Главная цель таких рейдов – обеспечение безопасности горожан в условиях распространения коронавирусной инфекции.