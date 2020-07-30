2020-07-30T15:41:12+03:00
Общество

В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока

Для этого власти постараются добиться опережающего финансирования на федеральном уровне
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Фрунзенский мост важен не только для города. Фото: Правительство Самарской областиФрунзенский мост важен не только для города. Фото: Правительство Самарской области
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В Самаре продолжают строить Фрунзенский мост, который имеет не только городское значение: появившиеся транспортные развязки обеспечат выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, позволят жителям Новокуйбышевска и Куйбышевского района без пробок добираться до областной столицы. Сейчас первый этап строительства находится в стадии завершения - развязки на правом берегу, в Самаре будут готовы к концу августа. По графику идет и строительство на втором этапе - это как раз возведение путепровода через железнодорожные пути, транспортных развязок на пересечении крупных дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Губернатор Дмитрий Азаров лично контролирует ход строительства, сейчас темпами он остался доволен. Более того, общаясь с представителями подрядчиков, губернатор уточнил, что у компании сегодня есть силы, чтобы ускориться и сдать мост раньше 2023 года. Для этого нужно финансирование.

- Мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году. Это непростая задача, поскольку тот урон, который понесла экономика в связи с ограничительными мерами, конечно, сказывается и на доходах бюджета как Самарской области, так и федерального. Тем не менее, мы рассчитываем, что наша работа опережающими темпами по строительству дорог позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году, - уточнил губернатор.

Также Дмитрий Азаров поручил главе города и руководителю района, где идут работы, в тесной связке работать с подрядчиком и помогать решать все возникающие вопросы незамедлительно.

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