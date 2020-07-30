Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам

30 Июль 2020 2020-07-30T15:46:55+03:00

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В четверг, 20 июля, после захода солнца начнется один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции отметить его привычным образом не получится. Муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал, как он рекомендует верующим провести праздник в этом году.

«Паломничество не отменено, оно совершается, но с минимальным количеством паломников — хаджиев», - рассказал муфтий телеканалу «360».

При этом священнослужитель добавил, что ради сохранения здоровья верующим все же лучше отметить праздник дома и не устраивать массовых встреч, которые в условиях распространения коронавируса могут быть небезопасны.

«Мусульмане должны понимать, что участие на праздничном намазе желательно, но не обязательно. И сохранение здоровья превыше. И пророк Мухаммед говорил: «Не вреди ни себе, не вреди ни людям», - заявил Альбир Крганов.

Муфтий добавил, что в сложившейся ситуации верующие смогут, оставаясь дома, послушать проповеди в режиме онлайн, посмотреть трансляции по телевизору. По словам священнослужителя, люди в любом случае получат возможность услышать своих имамов и душой будут находиться рядом со своими наставниками.

ИСТОЧНИК KP.RU