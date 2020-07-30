2020-07-30T15:46:55+03:00
Общество

Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам

Священнослужитель призвал задуматься о здоровье в условиях коронавируса
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Муфтий рассказал, как отпраздновать Курбан-байрам в условиях коронавирусаМуфтий рассказал, как отпраздновать Курбан-байрам в условиях коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В четверг, 20 июля, после захода солнца начнется один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции отметить его привычным образом не получится. Муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал, как он рекомендует верующим провести праздник в этом году.

«Паломничество не отменено, оно совершается, но с минимальным количеством паломников — хаджиев», - рассказал муфтий телеканалу «360».

При этом священнослужитель добавил, что ради сохранения здоровья верующим все же лучше отметить праздник дома и не устраивать массовых встреч, которые в условиях распространения коронавируса могут быть небезопасны.

«Мусульмане должны понимать, что участие на праздничном намазе желательно, но не обязательно. И сохранение здоровья превыше. И пророк Мухаммед говорил: «Не вреди ни себе, не вреди ни людям», - заявил Альбир Крганов.

Муфтий добавил, что в сложившейся ситуации верующие смогут, оставаясь дома, послушать проповеди в режиме онлайн, посмотреть трансляции по телевизору. По словам священнослужителя, люди в любом случае получат возможность услышать своих имамов и душой будут находиться рядом со своими наставниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта