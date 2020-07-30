2020-07-30T15:50:03+03:00
Общество

В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление

По словам эксперта, речь идет о мелких градинах, которые просто не успели растаять
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явлениеВ Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явлениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 30 июля, на юго-западе Москвы пошел снег. Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала такой летний снег вполне обычным погодным явлением.

Эксперт пояснила, что речь идет о мелких градинах, «которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке». В таких условиях они имеют окраску, характерную для твердых осадков, в чем нет ничего необычного, а такое явление можно наблюдать каждый год.

Макарова также уточнила, что столичный регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. «К нам проникает более прохладная воздушная масса. Она неустойчивая. Происходит образование кучево-дождевых облаков, и выпадают осадки», - передает «Известия» слова специалиста Макарова.

По словам эксперта, выпавший в столице снег не говорит о наступлении сильного похолодания, с пятницы и по воскресенье, с 31 июля по 2 августа, максимальная температура в столице днем составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до 11–13 градусов, что близко к норме при северо-западном ветре со скоростью 5–10 метров в секунду. Однако в понедельник, 3 августа в Москву придет потеплении.

Напомним, днем ранее в Москве также прошел сильный ливень с градом и ветер с порывами до 20 метров в секунду

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта