2020-07-30T16:51:05+03:00
Общество

Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ

По количеству заключенных США занимает первое место в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФСколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американских тюрьмах и следственных изоляторах США на данный момент содержится около 100 россиян. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, где отметили, что российские дипломаты пристально следят за условиями их содержания наших граждан

Напомним, условия содержания в тюрьмах США признаны одними из самых жестких, а по количеству заключенных страна занимает первое место в мире.

В американской тюрьме находится осужденный на 20 лет заключения российский летчик Константину Ярошенко, которого арестовали в 2010 году в Либерии и тайно вывезли в США. Его признали виновным в содействии транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к тюремному сроку за то, что он не препятствовал совершению преступления.

Как писал сайт kp.ru, 25 февраля этого года летчик почувствовал себя плохо, у него онемела левая нога, а часть лица покрылась пятнами, кроме того, ему было также тяжело передвигаться. Сокамерники подсказали, что у него мог случиться микроинсульт, однако тюремные врачи отказались принимать россиянина пока российское посольство в США не отправило ноту с требованием незамедлительно исправить ситуацию

ИСТОЧНИК KP.RU

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