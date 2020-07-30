Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун

30 Июль 2020 2020-07-30T16:26:17+03:00

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Президент России Владимир Путин пообещал временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву посетить Тулун, который год серьезно пострадал от паводков.

«Приеду», - ответил российский лидер на вопрос о поездки в Тулун в ходе рабочей встречу с врио губернатором в режиме видеоконференции, которая состоялась в четверг, 30 июля. Кобзев пригласил Путина посетить Иркутскую область и посмотреть, как подтопленный в прошлом году город изменился.

Напомним, в прошлом году уровень воды в реке Ия в Тулуне стремительно прибывал до 1 150 сантиметров, при критической отметке в 700 см. Вода прибывала со скоростью 20-25 сантиметров за два часа, и даже перелила дамбу, которая была рассчитана на 9 метров. В целом по области вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU