2020-07-30T16:15:55+03:00
Экономика

Экономика США рухнула

Официальный данные подтверждают беспрецедентное обрушение ВВП на 33%
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Конец 11-летнему экономическому росту положило падение экономики США в январе-марте 2020 года на 5%Конец 11-летнему экономическому росту положило падение экономики США в январе-марте 2020 года на 5%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская экономика в период с апреля по июнь текущего года показала беспрецедентное обрушение: ВВП Соединенных Штатов во втором квартале впервые сократился на 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению Министерства торговли США, распространенному 30 июля, эпидемия лишила работы миллионы американцев, в связи с чем рост безработицы вырос до 14,7%.

Оценка Департамента торговли относительно снижения валового внутреннего продукта с начала пандемии, а также объема производства товаров показала резкое падение – рекордное с 1947 года.

Конец 11-летнему экономическому росту положило падение экономики США в январе-марте 2020 года на 5%. Сокращение в прошлом квартале было вызвано глубоким снижением потребительских расходов, на которые приходится около 70% экономической активности.

Расходы потребителей сократились на 34% из-за массового закрытия кафе и развлекательных заведений, отмены массовых мероприятий и торговых точек.

Серьезно пострадал и американский рынок труда: за последние месяцы миллионы уволенных жителей Штатов обратились за пособиями по безработицу. В настоящее время в стране восстановили около трети потерянных рабочих мест.

Издание AP News сообщило, что многие экономисты США считают невозможным полное восстановление экономики, которое сейчас обещает Дональд Трамп. По крайне мере, до тех пор, пока пандемия не будет побеждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта