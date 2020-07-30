Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, продлили срок домашнего ареста до 22 января этого года. Об этом сообщили корреспонденты kp.ru из зала суда.
Первое заседание Пресненского суда Москвы по уголовному дела Ефремова прошло в четверг, 30 июля. Помимо продления срока домашнего ареста, суд также отказал обвиняемому в двухчасовых прогулках.
- Данное решение мы считаем вполне адекватным. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, - прокомментировал решение суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Сегодня суд рассматривал ходатайство о признании гражданской жены погибшего в аварии Сергея Захарова Ирины Стеховой потерпевшей в рамках данного дела. Первое заседание по существу уголовного дела назначили на 5 августа.
Как ранее писал сайт kp.ru, первое заседание по делу Ефремова должно было пройти в Пресненском суде российской столицы еще вчера, однако его было решено перенести на 30 июля. Примечательно, что правозащитники подсудимого на вчерашнее слушание так и не явились. Многие посчитали что такая неявка – это просто повод выиграть время и оттянуть начало слушаний.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»