2020-07-30T17:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле

Скорее всего, столица будет находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев коронавируса в день
Ксения АНУФРИЕВА
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Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децлеСобянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Московский мэр Сергей Собянин рассказал о перспективах развития эпидемии коронавируса в российской столице. В ходе эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 30 июля, градоначальник заявил, что пик заболеваемости инфекцией в Москве уже пройден.

- Сейчас мы находимся в нижнем децле. Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится. Мы будем находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев в день, - сообщил Сергей Собянин.

Как ранее писал сайт kp.ru, на совещании по эпидемиологической обстановки из-за коронавируса российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с пандемией в стране все еще остаётся сложной и может качнуться в любую сторону. При этом, по словам главы государства, она постепенно стабилизируется: регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры.

Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле..

ИСТОЧНИК KP.RU

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