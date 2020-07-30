2020-07-30T16:47:44+03:00
Экономика

Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие

Денежные средства десять регионов страны получат до 2024 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин,Премьер-министр России Михаил Мишустин,Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Десяти наиболее проблемным регионам страны до 2024 года выделят по 5 млрд долларов рублей на социально-экономическое развитие и улучшения условий жизни людей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнив, что на реализацию индивидуальных программ для региона уже было направлено более 26 млрд рублей

«Мы продолжаем оказывать помощь субъектам Федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная, это 10 регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы», - рассказал глава правительства на заседании кабинета министров

Напомним, днем ранее, 29 июля, глава кабинета министров подписал распоряжение, согласно которому регионам страны будет перечислено более девяти млрд рублей на предоставление льгот населению по оплате услуг Жилищно-коммунальных услуг. Чуть ранее правительство также распределило ассигнования для выплат социальным работникам, безработным, а также семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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