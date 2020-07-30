Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Во время смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы Михаил Ефремов точно находился в автомобиле, который протаранил машину погибшего Захарова. Однако не ясно, был ли актер за рулем этого автомобиля, сообщил в четверг, 30 июля, адвокат подсудимого Эльман Пашаев в интервью ТАСС.
- Ефремов точно был в автомобиле во время ДТП. А вот был ли он за рулем, я не знаю, - объяснил правозащитник.
Адвокат также отметил, что потерпевшая сторона не желает принимать денежную компенсацию от актера.
- Добровинский (адвокат потерпевших) заявил в беседе со мной, что потерпевшие не хотят денежные средства в виде компенсации. А брат погибшего и вовсе отказался встречаться со мной без разрешения своего адвоката, - сообщил Эльман Пашаев.
Напомним, что на сегодняшнем заседании суд продлил срок домашнего ареста для Михаила Ефремова до 22 января этого года. Следующее заседание состоится 5 августа.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопросы журналистов у зала суда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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