30 Июль 2020 2020-07-30T17:02:34+03:00

Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам правозащитника, актер точно находился в автомобиле во время аварии

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Во время смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы Михаил Ефремов точно находился в автомобиле, который протаранил машину погибшего Захарова. Однако не ясно, был ли актер за рулем этого автомобиля, сообщил в четверг, 30 июля, адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU