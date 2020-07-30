Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
По словам правозащитника, актер точно находился в автомобиле во время аварии
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТПФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
Во время смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы Михаил Ефремов точно находился в автомобиле, который протаранил машину погибшего Захарова. Однако не ясно, был ли актер за рулем этого автомобиля, сообщил в четверг, 30 июля, адвокат.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»