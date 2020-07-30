2020-07-30T17:15:47+03:00
Политика

Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

Глава ЦИК отметила, что комиссия может только проверить данные от 2016 года, когда проходили выборы в нижнюю палату
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Памфилова: проверка депутатов Госдумы на двойное гражданство не в компетенции комиссииПамфилова: проверка депутатов Госдумы на двойное гражданство не в компетенции комиссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что проверка депутатов Государственной думы на возможное наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других государствах не входит в компетенцию комиссии. Однако специалисты ЦИК могут проверить, было ли у действующих депутатов двойное гражданство в 2016 году, когда большинство из ныне действующих депутатов находились на стадии выдвижения кандидатов перед выборами в нижнюю палату.

- Кандидаты должны были предоставлять данные о своем гражданстве, недвижимости в других странах. На стадии регистрации в депутаты Госдумы мы запрашивают эту информацию о ЦБ, налоговой службы, миграционной и иных ведомств, а потом регистрируем или не регистрируем кандидатов, - объяснила Элла Памфилова в интервью ТАСС.

Она отметила, что, таким образом, все депутаты Государственной Думы уже были проверены на наличие второго гражданства в 2016 году. Она добавила, что в случае если комиссия допустила к выборам кандидата и зарегистрировала его уже как депутата, то дальнейшая его судьба уже не входит в компетенцию комиссии. С этой целью есть другие способы проверки: депутаты ежегодно подают декларацию о доходах, которую проверяют соответствующие ведомства.

Напомним, что вчера председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличие двойного гражданства и вида на жительство в других странах у некоторых депутатов органа власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта