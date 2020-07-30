Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

30 Июль 2020 2020-07-30T17:15:47+03:00

Глава ЦИК отметила, что комиссия может только проверить данные от 2016 года, когда проходили выборы в нижнюю палату

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что проверка депутатов Государственной думы на возможное наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других государствах не входит в компетенцию комиссии. Однако специалисты ЦИК могут проверить, было ли у действующих депутатов двойное гражданство в 2016 году, когда большинство из ныне действующих депутатов находились на стадии выдвижения кандидатов перед выборами в нижнюю палату.

- Кандидаты должны были предоставлять данные о своем гражданстве, недвижимости в других странах. На стадии регистрации в депутаты Госдумы мы запрашивают эту информацию о ЦБ, налоговой службы, миграционной и иных ведомств, а потом регистрируем или не регистрируем кандидатов, - объяснила Элла Памфилова в интервью ТАСС.

Она отметила, что, таким образом, все депутаты Государственной Думы уже были проверены на наличие второго гражданства в 2016 году. Она добавила, что в случае если комиссия допустила к выборам кандидата и зарегистрировала его уже как депутата, то дальнейшая его судьба уже не входит в компетенцию комиссии. С этой целью есть другие способы проверки: депутаты ежегодно подают декларацию о доходах, которую проверяют соответствующие ведомства.

Напомним, что вчера председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличие двойного гражданства и вида на жительство в других странах у некоторых депутатов органа власти.

ИСТОЧНИК KP.RU