2020-07-30T17:43:54+03:00
Общество

Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки

ЕС ввел ограничения для структур и граждан РФ, Китая и КНДР
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератакиРоссияне попали под санкции Евросоюза за кибератакиФото: Shutterstock
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Евросоюз ввел санкции против структур и граждан России, Китая и Северной Кореи, которые якобы причастны к кибератакам, говорится в опубликованных 30 июля, в четверг нормативных актах.

Ограничения ЕС ввел в рамках упрощенного санкционного режима по кибератакам, созданного в прошлом году. Данные режим используется первый раз и включает в себя оперативные меры по пресечению кибератак против европейских государств. Под санкции попали шесть физических лиц и три компании.

- Данные люди и структуру оказывали поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки их совершения, включая кибератаку на ОЗХО и нападения, известные как WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper, - говорится в документах.

Под ограничения Евросоюза, в частности, попали главный центр специальных технологий Генерального штаба ВС России и четверо россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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