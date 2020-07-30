2020-07-30T18:01:47+03:00
Общество

Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет

Москва ждет от компетентных органов Белоруссии доказательств обоснованности задержания граждан РФ
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолетПосол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Задержанные под Минском граждане России направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санаторий "Белорусочка" в Белоруссии. Об этом 30 июля рассказал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

- Прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском граждане России были вынуждены это сделать из-за того, что опоздали на свой самолет из национального аэропорта столицы республики. Они направлялись транзитом в другую страну, - рассказал посол журналистам.

По его словам, россияне хотели улететь из Минска 25 июля и не намеревались задерживаться в белорусской столице, а позже планировали вернуться в Москву из другой страны, и вовсе минуя Белоруссию. Основание для их приезда в страну стал заключенный контракт с одной из коммерческих компаний, зарегистрированных в республике, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

- Ношение камуфляжной формы, как и отказ от алкоголя, в Белоруссии не является основанием для действий правоохранительных органов и столь пристального внимания средств массовой информации, - добавил Дмитрий Мезенцев.

В настоящее время Москва ждёт от компетентных органов Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян. До тех пор, по словам посла, дипломатическое представительство будет обеспечивать защиту прав задержанных граждан России.

ПО ТЕМЕ

В Минске заявляют о задержании 33 наемников ЧВК "Вагнер" из России

По мнению белорусских силовиков, они собирались дестабилизировать обстановку в период выборов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта