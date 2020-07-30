Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет

30 Июль 2020 2020-07-30T18:01:47+03:00

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Задержанные под Минском граждане России направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санаторий "Белорусочка" в Белоруссии. Об этом 30 июля рассказал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

- Прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском граждане России были вынуждены это сделать из-за того, что опоздали на свой самолет из национального аэропорта столицы республики. Они направлялись транзитом в другую страну, - рассказал посол журналистам.

По его словам, россияне хотели улететь из Минска 25 июля и не намеревались задерживаться в белорусской столице, а позже планировали вернуться в Москву из другой страны, и вовсе минуя Белоруссию. Основание для их приезда в страну стал заключенный контракт с одной из коммерческих компаний, зарегистрированных в республике, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

- Ношение камуфляжной формы, как и отказ от алкоголя, в Белоруссии не является основанием для действий правоохранительных органов и столь пристального внимания средств массовой информации, - добавил Дмитрий Мезенцев.

В настоящее время Москва ждёт от компетентных органов Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян. До тех пор, по словам посла, дипломатическое представительство будет обеспечивать защиту прав задержанных граждан России.

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ИСТОЧНИК KP.RU