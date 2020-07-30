30 Июль 2020 2020-07-30T19:22:39+03:00

Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

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Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг, 30 июля, подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба РАН.

Отмечается, что стороны будут развивать сотрудничество по всем областям, которые связаны с коронавирусом, изучать его происхождение и особенности распространения, наиболее эффективные и безопасные методы лечения и профилактики заболевания. Американская и российская академии уже определили приоритетные направления борьбы с пандемией.

Ученые РФ и США будут сотрудничать в сфере вирусологических, эпидемиологических, молекулярно-биологических исследований коронавируса, социальный, экономических и психологических последний эпидемии, а также укрепления глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.

Напомним, что вчера стало известно, что регистрация вакцины от коронавируса, разработанная российскими исследователями из центра имени Гамалеи, ожидается в период с 10 по 12 августа, после чего потребуется от 5 до 7 дней, чтобы препарат прошел проверку в Росздравнадзоре, и 15 августа отечественная вакцина уже может быть выпущена в массовый оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU