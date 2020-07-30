2020-07-30T19:22:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

Страны определили приоритетные направления борьбы с пандемией
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусомАкадемии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг, 30 июля, подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба РАН.

Отмечается, что стороны будут развивать сотрудничество по всем областям, которые связаны с коронавирусом, изучать его происхождение и особенности распространения, наиболее эффективные и безопасные методы лечения и профилактики заболевания. Американская и российская академии уже определили приоритетные направления борьбы с пандемией.

Ученые РФ и США будут сотрудничать в сфере вирусологических, эпидемиологических, молекулярно-биологических исследований коронавируса, социальный, экономических и психологических последний эпидемии, а также укрепления глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.

Напомним, что вчера стало известно, что регистрация вакцины от коронавируса, разработанная российскими исследователями из центра имени Гамалеи, ожидается в период с 10 по 12 августа, после чего потребуется от 5 до 7 дней, чтобы препарат прошел проверку в Росздравнадзоре, и 15 августа отечественная вакцина уже может быть выпущена в массовый оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водительские права нового образца начали выдавать россиянам
Кокорин - в шаге от контракта со "Спартаком". Футболиста уже видели в офисе клуба
В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия Шария
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие