Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул

30 Июль 2020 2020-07-30T19:30:30+03:00

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Задержанные в Белоруссии россияне намеревались вылететь из Минска в Стамбул. Об этом в четверг, 30 июля, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

- Россияне хотели улететь из Минска в Стамбул 25 июля, задерживаться в Белоруссии они не намеревались. После этого они планировали вернуться в российскую столицу с территории другой страны, минуя белорусскую территорию, - говорится в обновленном комментарии посла. Ранее он говорил, что задержанные граждане России собирались лететь в другую страну и были в Минске транзитом, однако о какой именно стране идет речь – не уточнялось.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, посол заявил, что основанием для приезда россиян стал их договор с одной из организацией, которая зарегистрирована в Белоруссии. При этом каждый из прибывших на территории страны граждан России имел на руках трудовой контракт, заключенный с этой фирмой. В Минске они задержались, по словам дипломата, только из-за того, что опоздали на свой самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU