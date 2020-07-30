2020-07-30T19:40:18+03:00
В мире

На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия Шария

Суд попросили отменить регистрацию политической фракции из-за несоответствия ее действий закону
Ксения АНУФРИЕВА
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На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия ШарияНа Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия ШарияФото: REUTERS
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Киевский окружной административный суд открыл дело о запрете на территории государства партии известного украинского оппозиционного журналиста и видеоблогера Анатолий Шария. Пресс-служба суда 30 июля сообщила, что некий истец, чье имя остается в тайне, просит обязать министерство юстиции отменить регистрацию «Партии Шария» из-за несоответствия ее деятельности украинскому законодательству об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Некоторые местные СМИ предположили, что истцом является одна из ультраправых организаций, поскольку сегодня представители некоторых националистических украинских объединений направили обращение в Общественный совет при министерстве юстиции с требованием отменить регистрацию фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария".

Анатолий Шарий критикует политику украинских властей уже много лет. В прошлом году он хотел привести партию своего имени в парламент Украины, но Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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