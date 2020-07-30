Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

30 Июль 2020 2020-07-30T20:09:54+03:00

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Российский истребитель Су-27 в четверг, 30 июля, перехватил над водами Черным морем два военных самолета-разведчика Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что российский экипаж истребителя приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США и военный самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".

Истребитель сопроводил американские самолеты. Последние при это не нарушили российскую государственную границу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в последнее время присутствие иностранное военное авиации близ российских границ над акваториями значительно увеличилось. Так, несколько дней назад ПВО Черноморского и Балтийского флотов России были раскрыты действия самолетов-разведчиков Соединенных Штатов и Германии. Россия засекла воздушные суда НАТО над водами Черного и Балтийского моря недалеко от границы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU