Кокорин - в шаге от контракта со "Спартаком". Футболиста уже видели в офисе клуба

30 Июль 2020 2020-07-30T19:57:08+03:00

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29-летний форвард Александр Кокорин в четверг, 30 июля, был замечен в клубном офисе "Спартака". Футболист оказался уже в Москве и поставил свою подпись под соглашением с "красно-белыми". Столичный клуб он пополнил в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "Зенитом" истек, сообщает "Спорт-Экспресс".

Кокорин в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Сочи". И забил 7 голов и сделал 3 голевых передачи в 10 играх за южный клуб.

Александр с 2008 по 2015 годы играл за "Динамо", и несколько месяцев числился в "Анжи". В 2016 году перешел в "Зенит". За питерский клуб он провел 92 матча, забив 34 гола. Последний раз выходил в майке сборной России осенью 2017 года в товарищеской игре против Испании, которая завершилась со счетом 3:3 и прошла в Санкт-Петербурге на домашней арене "Зенита" на Крестовском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU