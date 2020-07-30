В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Со следующего года в России упростят правила выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.
- Правительство упростит правила получения субсидий на оплату ЖКХ. С начала 2021 года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, которая доказывает их право на субсидию, - объяснил премьер-министр.
Постановление об этом уже подготовлено правительством. Всю необходимую информацию по этому вопросу будет собирать уполномоченный орган, используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия и входящие в нее региональные системы. По словам Мишустина, это необходимо для того, чтобы людям не приходилось лишний раз ходить по инстанциям и кабинетам.
Как ранее писал сайт kp.ru, регионам России в скором времени будет перечислено более девяти миллиардов рублей на предоставление льгот населению по оплате услуг ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU