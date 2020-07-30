2020-07-30T20:05:08+03:00
Общество

Водительские права нового образца начали выдавать россиянам

В водительских правах нового образца появилась трехъязычная надпись на лицевой стороне
Ксения АНУФРИЕВА
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Водительские права нового образца начали выдавать россиянамВодительские права нового образца начали выдавать россиянамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Водительские права нового образца начала выдавать российским автомобилистам Госавтоинспекция. Как сообщает издание Autonews, главное отличие нового вида документа – надпись "водительское удостоверение" на лицевой стороне удостоверения на трех языках. Теперь слова дублируются на французском и английском.

В Госавтоинспекции пообещали, что такие права начнут выдавать уже с 20 августа текущего года после соответствующего приказа министерства внутренних дел. В пояснении к нормативному акту говорится, что благодаря таким изменения водительские права россиян приведут в соответствие законодательство РФ и международные правила, включая положения Конвенции о дорожном движении от 1968 года.

Максим Едрышов, глава российской Федерации автомобилистов сказал, что наличие перевода призвано укрепить статус национальных водительских удостоверений. По его словам, нередко россияне не имеют возможности арендовать машину в прокатных конторах без наличия водительских прав международного образца.

Отмечается, что менять права лишний раз не придется — документы действующего в настоящее время образца продолжат считаться действительными.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал автомобилистам, где и как заменить водительское удостоверение в 2020 году без потери времени и нервов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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