Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем. Фото: кадр из видео

В четверг, 30 июля, российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата американских военных самолетов над водами Черного моря, которые приближались в государственной границе России. Видео перехвата опубликовал Национальный центр управления обороной России.

Воздушные объекты идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После разворота американских самолетов от российской границы истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет, сопровождение и перехват воздушных судов проходили в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства. Нарушение российской границы при этом не было допущено.