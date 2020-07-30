Программа кешбэка за туры по России продлится неделю

30 Июль 2020 2020-07-30T21:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Продажа туров на отдых на территории России с программой кешбэка – частичной компенсацией стоимости поездки - продлится неделю. Об этом 30 июля, в четверг, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телевизионного канала «Россия-1».

- По нашим расчетом, окно продаж туров с программой кешбэка будет в течение недели, - сказала руководитель ведомства.

Как ранее писал сайт Kp.ru, частичную компенсацию стоимости туров на поездки по России смогут получить туристы, которые оплатили их банковской картой платежной системы «МИР». На данные цели из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей, кешбэк получат около трех миллионов туристов.

Изначально Ростуризм опубликовал список из пятидесяти с небольшим регионов, при поездке в которые путешественники получат компенсацию. Однако теперь в программе субсидирования поездок по России примут участие все регионы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU