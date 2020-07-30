Зеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздниками
Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, поручил правительству страны рассмотреть возможность наделить главные религиозные праздники иудеев, мусульман и католиков статусом государственных на территории Украины. На официальном сайте главы государства сообщается, что он уже подписал соответствующий указ.
Речь идет о таких религиозных праздника, как иудейских Песах, Рош-ха-Шана и Ханука, мусульманских Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам и католической Пасхе христиан западного обряда.
В документе адресованном кабмину Владимир Зеленский указал, что сделать эти праздники государственными необходимо для реализации прав и возможность верующих, а также для почитания традиций многонационального и многоконфессионального украинского общества.
Напомним, что похожую идею украинский президент уже предлагал весной этого года. Тогда он заявил, что хочет поддержать верующих «не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне».
ИСТОЧНИК KP.RU