2020-07-30T21:21:00+03:00
В мире

Зеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздниками

Главные религиозные праздники иудеев, мусульман и католиков могут сделать государственными на Украине
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздникамиЗеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздникамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, поручил правительству страны рассмотреть возможность наделить главные религиозные праздники иудеев, мусульман и католиков статусом государственных на территории Украины. На официальном сайте главы государства сообщается, что он уже подписал соответствующий указ.

Речь идет о таких религиозных праздника, как иудейских Песах, Рош-ха-Шана и Ханука, мусульманских Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам и католической Пасхе христиан западного обряда.

В документе адресованном кабмину Владимир Зеленский указал, что сделать эти праздники государственными необходимо для реализации прав и возможность верующих, а также для почитания традиций многонационального и многоконфессионального украинского общества.

Напомним, что похожую идею украинский президент уже предлагал весной этого года. Тогда он заявил, что хочет поддержать верующих «не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы обезглавили памятник маршала Рокоссовского в Польше
Посол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официально
В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС против граждан РФ, Китая и КНДР
Зеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздниками
Программа кешбэка за туры по России продлится неделю
ВОЗ обвинила молодежь во всплесках коронавируса в некоторых странах
МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе
Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети
Водительские права нового образца начали выдавать россиянам
Кокорин - в шаге от контракта со "Спартаком". Футболиста уже видели в офисе клуба
В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия Шария
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие